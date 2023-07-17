Trafikte yol kesen şahıs, hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı - Son Dakika
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Trafikte yol kesen şahıs, hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı

17.07.2023 13:03

Küçükçekmece'de E-5'te içerisinde hamile bir kadının bulunduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü, otomobildekilere korku dolu anlar yaşattı. Dehşet verici görüntüler, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece'de E-5'te içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü dehşet saçtı. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan sürücü şahıstan şikayetçi oldu.

AKAN TRAFİKTE DİREKSİYONU ARACIN ÖNÜNE KIRDI

Olay, dün öğle saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Bunun üzerine sürücülerden biri trafiği tehlikeye atacak manevralar yapıp diğer otomobilin önüne kırdı. Araçların süratle geçtiği karayolunun ortasında duran şüpheli aracından inerek diğer sürücünün camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Araçta bulunan sürücünün hamile eşi ve yakını olanları korku içinde izlerken şahıs, arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline geri binerek uzaklaştı.

"BIÇAK ÇEKİP BİZİ DARP ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Yaşanan olay aracın yola devam etmesi ile son bulurken yaşanan korku dolu anlar sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yaşananları anlatan sürücü Orhan Bal, "Bugün ailemle beraber Florya'dan Esenyurt istikametine dönüyorduk. Yanımda amcam, hamile eşi ve çocukları vardı. E-5 üzerinde seyrederken bir araç sürücüsü yanımda telefonla uğraşıyordu. Araç üstüme doğru geldi. Ben de kornaya bastım. Arkadaş elini camdan çıkartıp hakaretlerde bulundu. Ben aldırmadım devam ettim. Ben devam edince o da peşimden geldi. 4-5 defa önümü kesmeye çalıştı. Ben kaçmaya çalıştım. En sonunda araçla önümü kesip iki kişi araçtan indi. Aracıma zarar verdiler. Bizi darp etmeye çalıştılar. Diğer arkadaşı bıçak çekti. Ben kapıyı açmadım devam ettim. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, Tragger, Güncel, Son Dakika

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