Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti - Son Dakika

Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti

06.11.2020 14:42
Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti, System.String[]

EYÜPSULTAN'da trafikte yol verme yüzünden tartışıp kovalamaya başladıkları motosiklet sürücüsü Şahin Akpınar'u (30) tabancayla vurarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

EYÜPSULTAN'da trafikte yol verme yüzünden tartışıp kovalamaya başladıkları motosiklet sürücüsü Şahin Akpınar'u (30) tabancayla vurarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin öldürdükleri kişiyi kovalama anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Eyüpsultan ilçesi, Akşemsettin Mahallesi, Alperen Caddesi üzerinde 4 Ekim 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti; Peşindeki otomobilden kaçmaya çalışan hızla gelen bir motosiklet taksi durağına çarparak kaza yaptı. Motosikleti takip eden ve içinden ateş edildiği görülen otomobil ise kısa bir duraklamanın ardından olay yerinden kaçtı.

KAZA YAPAN MOTOSİKLETLİNİN VURULARAK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yapan motosiklet sürücüsü Şahin Akpınar'ın vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

ON DAKİKA KOVALAYIP VURMUŞLARPolis olayla ilgili başlattığı soruşturmada içinden ateş edildiği tespit edilen motosikleti kovalayan otomobilin plakasını tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinden kovalamacanın yaklaşık 10 dakika sürdüğü belirlendi. Kiralık olduğu tespit edilen otomobili kiralayan Servan T.(26) gözaltına alındı. Bu kişinin ifadesi doğrultusunda o gece yanında olduğu tespit edilen Ulaş K.(40) da kısa süre içinde yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 2 adet tabanca ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Servan T.  trafik yüzünden bir motosiklet sürücüsü ile tartıştıklarını onu kovalamaya başladıklarını anlattı. Servan T. bu sırada yanında bulunan arkadaşının otomobilin ön  camından  ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli Ulaş K. ise ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Servan T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olayda silah kullanan Ulaş K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti
Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti
Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti
Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti

Motosiklet, Akpınar, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafikte yol verme kavgası cinayetle bitti - Son Dakika


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