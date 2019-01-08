Trafikte Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ağır Yaralı
6 dakika önce
Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralıADANA - Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
ADANA - Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Seyhan İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ 27 BA 187 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, plakası belirlenemeyen başka otomobil ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, araç içerisinden inen 3 kişi, defalarca M.İ'yi bıçakladı. Olay gerçekleştiren kişiler araçlarına binerek hızla kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı M.İ'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. M.İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:14 Kaynak: İHA
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