Trafikte Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ağır Yaralı

Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralıADANA - Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı



ADANA - Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Seyhan İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ 27 BA 187 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, plakası belirlenemeyen başka otomobil ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, araç içerisinden inen 3 kişi, defalarca M.İ'yi bıçakladı. Olay gerçekleştiren kişiler araçlarına binerek hızla kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı M.İ'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. M.İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık: Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım