Son Dakika Haberleri: Trafikte Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Trafikte Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

31 dakika önce

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Trafikte Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (30) 27 BA 187 plakalı otomobili ile seyir halindeyken plakası belirlenemeyen başka sürücü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle araç içerisinden inen 3 kişi, defalarca M.İ'yi bıçakladı. Olayın ardından şahıslar araçlarına binerek kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı M.İ'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. M.İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:52 Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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