Trafikte Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı
31 dakika önce
Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Adana
'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Seyhan
ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (30) 27 BA 187 plakalı otomobili ile seyir halindeyken plakası belirlenemeyen başka sürücü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle araç içerisinden inen 3 kişi, defalarca M.İ'yi bıçakladı. Olayın ardından şahıslar araçlarına binerek kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı M.İ'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. M.İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:52 Kaynak: İHA
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