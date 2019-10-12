Son Dakika Haberleri: Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu
Son Dakika 3. Sayfa Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

1 saat önce

Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştuARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve yumruklu yol verme kavgasında havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Artvin'in Borçka ilçesinde geçtiğimiz günlerde yol verme meselesi nedeniyle tartışan bir grup, akşam saatlerinde ilçe merkezinde tekrar karşılaştı. Sözlü tartışmanın başlamasıyla iki grup arasındaki arbede tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavganın büyüdüğünü gören çevredeki bir vatandaş iddiaya göre belindeki kurusıkı tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. Silah seslerine aldırış etmeyen grup kavgaya devam ederken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından taraflar güçlükle ayrılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 1 kişi, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şahıslar ise serbest bırakıldı.

Trafikte 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Artvin, Borçka, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:33 Kaynak: İHA
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