Trafikte yol verme kavgasında bacağından bıçaklandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da minibüs şoförü O.N.Y. (58), trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı otomobildeki E.Y. ve A.U. tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. 03 ACF 174 plakalı otomobilde bulunan E.Y. ve A.U. ile 03 S 0178 plakalı minibüsün şoförü O.N.Y. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında iki araç çarpıştı. Otomobilin tamponu, minibüsün ise şoför kapısında bulunan dikiz aynası zarar gördü. Afyonkarahisar Meteoroloji Müdürlüğü yanında araçlarını durduran taraflar kavga etmeye başladı. Kavgada minibüs şoförü O.N.Y., sol bacağından bıçaklandı.Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan O.N.Y., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ise E.Y. ve A.U.'yu gözaltına aldı. Şüpheliler, kimin kullandığını söylemedikleri bıçağı, yakındaki bir apartmanın bahçesine attıklarını ifade etti. Bunun üzerine polis çevrede bulunan ve olayı izleyen vatandaşların da yardımıyla bıçağı tarif edilen noktada buldu. E.Y. ve A.U. polis merkezine götürüldü.