Trafikte yol verme tartışmasında bıçaklı saldırı cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Trafikte yol verme tartışmasında bıçaklı saldırı cep telefonu kamerasında

09.04.2023 09:08

Trafikte yol verme tartışmasında bıçaklı saldırı cep telefonu kamerasında Adana'da bir kişi trafikte yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı.

Trafikte yol verme tartışmasında bıçaklı saldırı cep telefonu kamerasında

ADANA - Adana'da bir kişi trafikte yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. İkili arasında çıkan kavgada kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ANS 668 plakalı motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen 01 GH 120 plakalı otomobil sürücüsü trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durdukları sırada cebinden çıkarttığı bıçakla kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüne camdan saldırmaya başladı.

Bunun üzerine çevredekiler araya girerek motosiklet sürücüsünü uzaklaştırdı. Ancak bir süre sonra saldırıya uğrayan şoför, otomobilinden inip kendisine bıçakla saldıran motosiklet sürücüsünün yanına gitti. İkili bu sefer de kavgaya tutuşunca çevredeki vatandaşlar sürücüleri ayırdı. İkili arasında çıkan kavgada kimse yaralanmazken kavga ve saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte yol verme tartışmasında bıçaklı saldırı cep telefonu kamerasında - Son Dakika


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