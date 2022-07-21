Trafikte yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Trafikte yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklandı... O anlar kamerada

21.07.2022 15:59

Trafikte yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklandı.

Trafikte yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklandı... O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da trafikten yol verme tartışmasında bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralanırken, saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru O.H.(26), özel aracıyla seyir ederken diğer araç sürücüsü A.Y.Ö.ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.Y.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayan polis memuru O.H. çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan polis memuru ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan A.Y.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.Y.Ö. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklandı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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