Son Dakika Haberleri: Trafikte yüksek sesle müzik dinlemeye ceza
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Trafikte yüksek sesle müzik dinlemeye ceza

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı trafik uygulamasında 4 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 2 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Trafikte yüksek sesle müzik dinlemeye ceza, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı trafik uygulamasında 4 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 2 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde 21.30-23.00 saatleri arasında yapılan uygulamalarda 28 araç ve 55 şahıs sorgulandı. Uygulamalar sırasında 4 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek, 2 araç sürücüsüne de ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 8 bin 596 lira idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Edirne, Keşan, 3. Sayfa
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