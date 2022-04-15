Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

15.04.2022 12:33

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada Seyir halinde başlayan tartışma, ışıklarda kavgaya dönüştü Bursa'da yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü trafik ışıklarında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu.

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Seyir halinde başlayan tartışma, ışıklarda kavgaya dönüştü

BURSA - Bursa'da yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü trafik ışıklarında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar başka bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda tartışan iki kişi trafik ışıklarında durunca sözlü tartışma bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücüye defalarca yumrukla saldıran ve tartaklayan otomobil sürücüsüyle motosikletli sürücünün kavgasını diğer vatandaşlar ayırdı. İki tarafın ayrılmasının ardından otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise otobüste yolculuk yapan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

YORUMLAR
500
KAYSERİ'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI 3 YARALI KAYSERİ'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI 3 YARALI Amigonun attığı yumrukla burnu kırılan futbolcu ameliyat oldu Amigonun attığı yumrukla burnu kırılan futbolcu ameliyat oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement