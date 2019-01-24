Son Dakika Haberleri: Trafikte Yumrukların Konuştuğu Kavga Kamerada

Trafikte Yumrukların Konuştuğu Kavga Kamerada

44 dakika önce

Üsküdar'da motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü yol verme yüzünden birbirine girdi.

Trafikte Yumrukların Konuştuğu Kavga Kamerada, System.String[]
Üsküdar'da motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü yol verme yüzünden birbirine girdi. Yumrukların konuştuğu kavga kameralarca kaydedildi.

Trafikte yaşanan kavga Üsküdar'da meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Ardından motosikletten inen şahıs araç içindeki şahsa bağırmaya başladı. Bunun üzerine otomobildeki şahıs da araçtan inince kavgada yumruklar konuşmaya başladı. Diğer sürücülerin araya girerek ayırdığı kavga ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk önce motosiklet sürücüsü araç sürücüsüne bağırıyor. Ardından iki sürücü yumruklaşmaya başlıyor. Vatandaşlar ise kavga eden sürücüleri ayırıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Üsküdar, kavga, 3. Sayfa
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