Trafikte yumruklu yol kavgası - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte yumruklu yol kavgası

08.10.2022 12:14
Trafikte yumruklu yol kavgası

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden sürücülerin yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülendi.

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden sürücülerin yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, D-400 karayolu Türk Kuşu Kavşağında bir dolmuş ile hafif ticari araç sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. İki sürücü de araçlarından inerken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa birbirine giren sürücüleri önce vatandaşlar sonrada trafik polisleri ayırdı. Sürücüler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binerek yoluna devam etti. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana gündem haberleri... Adana'da avukat, icra memuru ve polisleri darbettikleri öne sürülen 6 kişi tutuklandı Adana gündem haberleri... Adana'da avukat, icra memuru ve polisleri darbettikleri öne sürülen 6 kişi tutuklandı Son dakika haberi! Adana'da eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Son dakika haberi! Adana'da eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Kaynak: İHA

Tragger, Seyhan, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte yumruklu yol kavgası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 Oyuncu Hande Erçel, kanser tedavisi gören 2,5 yaşındaki yeğeni hakkında konuştu: Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek
11:23 Haftalardır forma yüzü göremiyor! Yıldız futbolcu, devre arasında takımdan ayrılıyor
11:05 Akbank'ın mobil uygulaması çöktü! Milyonlarca müşterinin kredi kartlarında yanlış bakiye sorunu yaşanıyor
10:51 Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım
10:48 Kırım Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Herkes doğum gününde bu kadar pahalı bir hediye almıyor
10:32 Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek
10:28 5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim
10:30 Danimarka kraliyet ailesinde Aşk-ı Memnu senaryosunu aratmayacak ilişki sarmalı! Kraliçe'nin küçük oğlu, ağabeyinin karısına aşık oldu
09:30 Bursa'da işçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak direğe çarptı: 6 kişi yaralandı
09:22 Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 12:30:50. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte yumruklu yol kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement