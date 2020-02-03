Trafikte yumurtalı şaka pahalıya patladı - Son Dakika
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Trafikte yumurtalı şaka pahalıya patladı

7 saat önce

Antalya'da trafikte seyir halindeyken otomobildeki yolcunun, camdan sarkarak arkasından gelen sürücünün araç camına yumurta attığı görüntülere ceza geldi.

Trafikte yumurtalı şaka pahalıya patladı, System.String[]

Antalya'da trafikte seyir halindeyken otomobildeki yolcunun, camdan sarkarak arkasından gelen sürücünün araç camına yumurta attığı görüntülere ceza geldi. Şaka olduğu anlaşılan görüntüleri ihbar kabul eden polis, araç sahibine 264 TL para cezası kesti.


Geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılarak takipçilerin dikkatini çeken olayın, arkadaşlar arasında yapılan bir şaka olduğu ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, cadde üzerinde seyreden otomobil ön yolcu koltuğunda oturan genç bir yolcu, camdan sarkarak arkadan gelen sürücünün aracına yumurta atmaya başladı. Arkadaki aracın içindekilerde olayı cep telefonlarıyla kaydetmeye başlarken, yumurtalardan bazıları aracın ön camına isabet etti. Görüntüyü çekenler ise, "Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar, trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın" şeklindeki konuşmaları görüntülere yansıdı.


Yumurtalı saldırıya 264 TL para cezası


Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yumurta saldırısının gerçekleştiği evin plaka sorgusundan ikametgah adresini çıkardı. Sivil ekiplerce adrese gidildi ve şahıslarla irtibata geçildi. Olaya karışan 4 kişinin arkadaş olduğu ve şaka amaçlı böyle bir video çektikleri belirtilirken, yumurtanın atıldığı araca 'araçlardan bir şey atmak veya dökmek' maddesinden 132 TL ve aracın üzerinde yazılar olduğu gerekçesiyle, "araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işaretler" başlıklı madden 132 TL olmak üzere toplam 264 TL para cezası uygulandı.


Cezaya teşekkür etti


Öte yandan, aracın videoyu çeken kişiye ait olduğu ve yumurtaları da yine aynı kişinin aldığı öğrenildi. Ceza sonrası bir video daha çeken ismi öğrenilemeyen kişi, sosyal medyadan "264 TL para cezası yedik " diyerek mesaj yayınladı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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