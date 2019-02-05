Son Dakika Haberleri: Trafikteki araç sayısı 23 milyona dayandı

Trafikteki araç sayısı 23 milyona dayandı

7 dakika önce

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,91 artarak 22 milyon 218 bin 945'ten 22 milyon 865 bin 921'e çıktı.

Trafikteki araç sayısı 23 milyona dayandı, System.String[]
Trafiğe kayıtlı araç sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,91 artarak 22 milyon 218 bin 945'ten 22 milyon 865 bin 921'e çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:05 

Ekonomi
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