Trafikteki araç sayısı 23 milyona dayandı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,91 artarak 22 milyon 218 bin 945'ten 22 milyon 865 bin 921'e çıktı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,91 artarak 22 milyon 218 bin 945'ten 22 milyon 865 bin 921'e çıktı.

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