Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu

Merdiveni taşıma yöntemi görenleri şaşırttı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin, arka camlarından dışarıya çıkan merdiveni taşıdığı anlar görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Eskişehir- Ankara kara yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, merdiven taşımak için ilginç bir yöntem seçti. Otomobilin arka koltuklarının olduğu bölüme merdiven koyan sürücü, sığmayan kısımları ise arka camlardan dışarıya çıkarttı. Karayolunda tehlikeli şekilde ilerleyen otomobil, hem diğer sürücüleri şaşırttı hem de trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yürekleri ağza getiren anlar, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.