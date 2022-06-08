Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu

08.06.2022 09:47

Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu Merdiveni taşıma yöntemi görenleri şaşırttı Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin, arka camlarından dışarıya çıkan merdiveni taşıdığı anlar görenleri hayrete düşürdü.

Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu

Merdiveni taşıma yöntemi görenleri şaşırttı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin, arka camlarından dışarıya çıkan merdiveni taşıdığı anlar görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Eskişehir- Ankara kara yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, merdiven taşımak için ilginç bir yöntem seçti. Otomobilin arka koltuklarının olduğu bölüme merdiven koyan sürücü, sığmayan kısımları ise arka camlardan dışarıya çıkarttı. Karayolunda tehlikeli şekilde ilerleyen otomobil, hem diğer sürücüleri şaşırttı hem de trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yürekleri ağza getiren anlar, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu
Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu
Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu
Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu
Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu
Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu
Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu

YORUMLAR
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Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arabasında merdiven taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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