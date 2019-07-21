Trafikteki kavga cep telefonu kamerasında
50 dakika önce
ZONGULDAK kent merkezinde maddi hasarlı kaza sonrası birbirine giren TIR ve otomobilin sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:57 Kaynak: DHA
ZONGULDAK kent merkezinde maddi hasarlı kaza sonrası birbirine giren TIR ve otomobilin sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa
Caddesi'nde meydana geldi. H.T .(26) yönetimindeki 67 EK 472 plakalı TIR, sağında seyir halinde olan M.K.'nın (48) kullandığı 67 EN 342 plakalı otomobilin kaportasına zarar verdi. Sağ iki kapısı ezilen otomobil sürücüsü M.K. ile TIR sürücüsü H.T. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, M.K. yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. H.T., diğer sürücülerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Ambulansla Zonguldak
Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı H.T., karakola götürüldü.
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden iki sürücüyü vatandaşların ayırmaya çalıştığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Akıllara durgunluk veren olay: Telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyorlar 2 OTOBÜSÜN ARASINA GİREN MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ Beş kişiyi kurtarmak isterken sulama kanalında can verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu