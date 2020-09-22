Trafikteki kaza kavgası kamerada - Son Dakika

Mersin'de trafikte seyir halindeyken otomobile arkadan çarpan bisikletli iki genç ile araç sürücüsü arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Merkez Akdeniz ilçesi Çakmak Caddesi Mersin Tren Garı civarında yaşanan olayda, iddiaya göre, trafik ışıklarında duran otomobile arkadan gelen iki bisikletliden biri hafif şekilde çarptı. Kaza sonrası bisikletli gençlerle araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Karşılıklı atışmalarla devam eden tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan otomobil sürücüsü, bisikletli gençlerden birinin üzerine yürüyüp boğazını sıktı. Bisiklet sürücüsü genç ise sürücüye yumrukla karşılık verirken, diğeri arkasından gelip yere yatırdı. Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden yatıştırılırken, olup bitenler cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - MERSİN