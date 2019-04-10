Son Dakika Haberleri: Trafikteki Ölüm Oyunu Kamerada

Trafikteki Ölüm Oyunu Kamerada

1 saat önce

Bursa'da yoğun trafikte patenci ve kaykaycı gençlerin trafikteki ölüm oyunu saniye saniye kameraya yansıdı.

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Bursa'da yoğun trafikte patenci ve kaykaycı gençlerin trafikteki ölüm oyunu saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, şehir merkezinde bulunan Atatürk Caddesi'nde trafiğin en yoğun saatte meydana geldi. Seyir halindeki bir araçtan amatör kameraya, patenci ve kaykaycı gençlerin trafikte hem kendi canlarını hemde diğer sürücüleri tehlikeye düşürerek seyir halindeki araçlara tutunarak gitmesi yansıdı. Trafikte kornoları ve vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen gençler sonrasın Heykel meydanında bulunan Atatürk anıtın orada toplanarak akrobasi şovlarına devam ettiler.

(Murat Kösle/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:46 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Güncel
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