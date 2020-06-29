Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı (2) - Son Dakika

SALDIRI VE YARALANMA ANI KAMERADA
Bursa'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin, motosikletle kaçan 2 kişiye otomobilinden inerek pompalı tüfekle açtığı ateş sonucunda yaralanan Hüseyin Çetin'in tedavisi, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Karnına, eline, koluna ve bacağına isabet eden saçmalar sonucu yaralanan Çetin, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekiplerinin, kaçan şüpheli ve motosikletteki iki kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma sürüyor.
Gürkan DURAL/BURSA,