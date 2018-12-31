Son Dakika Haberleri: Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede

Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede

1 saat önce

Ankara Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı.

Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede, System.String[]
Ankara Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı. Çekilen görüntülerdeki konuşmalardan gerginliğin nedenin trafiğin yavaşlaması olduğu anlaşılan olayda, kısa süreli arbede oldu. Arbede sırasında ayağında platin olduğunu söyleyen bir kadın darp edilerek yere düştü. Kameraya yansıyan görüntüler, trafikteki tahammülsüzlüğün açık bir göstergesi niteliğindeydi. 

Görüntü dökümü

-Yolcuların ve sürücülerin karıştığı olay

-Kadının yere düşmesi 

-Detaylar 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:24 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı

Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 18:54:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]