Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede
36 dakika önce
Trafikteki tahammülsüzlükte arbedeAnkara Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı.
Trafikteki tahammülsüzlükte arbede Ankara
Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı. Çekilen görüntülerdeki konuşmalardan gerginliğin nedenin trafiğin yavaşlaması olduğu anlaşılan olayda, kısa süreli arbede oldu. Arbede sırasında ayağında platin olduğunu söyleyen bir kadın darp edilerek yere düştü. Kameraya yansıyan görüntüler, trafikteki tahammülsüzlüğün açık bir göstergesi niteliğindeydi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:45 Kaynak: DHA
Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti