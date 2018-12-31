Son Dakika Haberleri: Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede

Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede

36 dakika önce

Trafikteki tahammülsüzlükte arbedeAnkara Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı.

Trafikteki tahammülsüzlükte arbede

Ankara Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı. Çekilen görüntülerdeki konuşmalardan gerginliğin nedenin trafiğin yavaşlaması olduğu anlaşılan olayda, kısa süreli arbede oldu. Arbede sırasında ayağında platin olduğunu söyleyen bir kadın darp edilerek yere düştü. Kameraya yansıyan görüntüler, trafikteki tahammülsüzlüğün açık bir göstergesi niteliğindeydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:45 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 23:21:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]