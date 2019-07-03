Son Dakika Haberleri: TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

1 saat önce

İstanbul motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kanlı bitti. Motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne ablasının ve arkadaşının gözleri önünde kurşun yağdırdı.

TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı, System.String[]

TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsüne 13 el ateş etti. Araç sürücüsü yaşamını yitirdi, zanlı gözaltına alındı.

Olay TEM Otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiindesabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 DBE 171 plakalı otomobilin sürücüsü Serdar Ç. ve ablası Aslı A. ile arkadaşı Buket A. yan yolda seyrettiği sırada arkadan gelen bir motosikletli yol istedi. Serdar Ç. ise motosiklet sürücüsüne yol vermedi. Kendisine yol vermemesine rağmen otomobilin yanından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kazada yara almayan motosiklet sürücüsü, Serdar Ç.'nin kendisine yol vermemesine sinirlenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahını çıkaran motosiklet sürücüsü, Aslı A. ile Buket A.'nın gözlerine önünde Serdar Ç.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Ağır yaralanan Serdar Ç. ise sağlık ekiplerince çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı,tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Edirne, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doktor çift saldırıya uğradı, o anlar kameralara yansıdı İsrail sokakları karıştı! Çatışmalarda 47 polis yaralandı 10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 12:10:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]