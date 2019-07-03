TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsüne 13 el ateş etti. Araç sürücüsü yaşamını yitirdi, zanlı gözaltına alındı.

Olay TEM Otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiindesabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 DBE 171 plakalı otomobilin sürücüsü Serdar Ç. ve ablası Aslı A. ile arkadaşı Buket A. yan yolda seyrettiği sırada arkadan gelen bir motosikletli yol istedi. Serdar Ç. ise motosiklet sürücüsüne yol vermedi. Kendisine yol vermemesine rağmen otomobilin yanından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kazada yara almayan motosiklet sürücüsü, Serdar Ç.'nin kendisine yol vermemesine sinirlenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahını çıkaran motosiklet sürücüsü, Aslı A. ile Buket A.'nın gözlerine önünde Serdar Ç.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Ağır yaralanan Serdar Ç. ise sağlık ekiplerince çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı,tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.