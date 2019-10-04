Trafikteki taşıt sayısı 240 bin adet arttı
1 saat önce
Ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 179 bin 665 taşıtın trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 arttı.
Ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 179 bin 665 taşıtın trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:16
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