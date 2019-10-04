Son Dakika Haberleri: Trafikteki taşıt sayısı 240 bin adet arttı
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Trafikteki taşıt sayısı 240 bin adet arttı

1 saat önce

Ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 179 bin 665 taşıtın trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 arttı.

Trafikteki taşıt sayısı 240 bin adet arttı, System.String[]

Ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 179 bin 665 taşıtın trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 arttı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:16 
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