Trafikte yol verme tartışmasının ardından sopayla birbirlerine giriştiler! Yere düşen sürücüye acımasız saldırı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Trafikte yol verme tartışmasının ardından sopayla birbirlerine giriştiler! Yere düşen sürücüye acımasız saldırı kameralara yansıdı

14.04.2023 16:02

Afyonkarahisar'da sıkışan trafikte yol alma-verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi, ellerine geçirdikleri sopalarla kovaladıkları şahsı yere yatırdıktan sonra darp ederken, olay yerinden kaçtılar.

Olay, kent merkezi Yeşilyol caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede süren yol yapım çalışması esnasında sıkışan trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bulundukları araçtan ellerinde sopalarla inen 3 şahıs diğer araç sürücüsüne saldırdı.

YAKALAYIP KALDIRIMDA SOPAYLA DÖVDÜLER

Sürücü kendisine sopalarla vuran şahıslardan kurtulmak için aracını bırakıp kaçmaya başladı. Diğer şahıslar ise sürücüyü kovalayıp yakaladıkları kaldırımda yere yatırıp sopa ve yumruklarla darp etti. Ardından çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

EKİPLER PEŞLERİNDE

Bu sırada polise haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler kaçan şahısların peşine düştü. Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafında cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Vahap Kirkor: Gerekli cezaları uygulayabilirsek bu magandalardan kurtuluruz. Uygulayamazsak bir gün mutlaka bu magandaların hedefi oluruz. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte yol verme tartışmasının ardından sopayla birbirlerine giriştiler! Yere düşen sürücüye acımasız saldırı kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafikte yol verme tartışmasının ardından sopayla birbirlerine giriştiler! Yere düşen sürücüye acımasız saldırı kameralara yansıdı - Son Dakika
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