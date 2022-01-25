Trafikten kaçmak isteyen araçlar, E-5'te ters yönde ilerledi - Son Dakika

Trafikten kaçmak isteyen araçlar, E-5'te ters yönde ilerledi

İSTANBUL - Küçükçekmece E-5'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolda trafikten kaçmaya çalışan sürücüler, ters yönde seyretti. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Küçükçekmece E-5'te kar yağışı nedeniyle yol kapanınca trafik yoğunluğu oluştu. Bazı sürücüler trafikten kaçmak için E-5'te ters yönde ilerleyerek yan yola girmeye çalıştı. O anlar kameralara da yansıdı.