Son Dakika Haberleri: Trafikten Men Edilen Araçla Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Trafikten Men Edilen Araçla Kaza Yaptı: 2 Yaralı

10 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde trafikten men edilen otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Trafikten Men Edilen Araçla Kaza Yaptı: 2 Yaralı, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde trafikten men edilen otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bucak Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem K. idaresindeki plakasız otomobil yine plakası bulunmayan Mehmet B. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü Mehmet B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bucak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazaya karışan otomobilin daha önce trafikten men edildiği tespit edilirken, sürücüye plakasız aracı trafiğe çıkarmak, sigortasız aracı trafiğe çıkarmak, ruhsatsız araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve trafikten men edilen aracı trafiğe çıkarmak suçlarından toplam 3 bin 233 TL ceza uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Burdur, Bucak, 3. Sayfa
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