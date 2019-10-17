Son Dakika Haberleri: Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak
Son Dakika 3. Sayfa Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak

Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak

43 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafikten men edilen 2 bin motosiklet, silah endüstrisinde kullanılmak üzere Makina Kimya Endüstrisi'ne (MKE) gönderildi.

Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafikten men edilen 2 bin motosiklet, silah endüstrisinde kullanılmak üzere Makina Kimya Endüstrisi'ne (MKE) gönderildi.


Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden eksikleri olması nedeniyle trafikten men edilerek muhafaza altına alınan ve 1 yıldır sahipleri tarafından eksikleri giderilmediği için alınmayan 2 bin motosiklet, Milli Emlak Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve otopark görevlilerinden oluşan komisyon gözetiminde Kırıkkale'den gelen MKE yetkililerine teslim edildi. Vinç yardımıyla iki kamyona yüklenen motosikletlerin MKE tarafından silah endüstrisinde değerlendirileceği öğrenildi.


Motosikletlerin kamyona yüklenmesi esnasında otoparkın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Polis, komisyonun rahat çalışması ve dışarıdan müdahale olmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. - HATAY

Motosiklet, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:37 Kaynak: İHA
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