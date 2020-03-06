Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

12 dakika önce

ANTALYA'da, trafo bakımı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan İbrahim Bölge (56) hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Ahmet Yılmaz, ameliyata alındı.

Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ANTALYA'da, trafo bakımı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan İbrahim Bölge (56) hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Ahmet Yılmaz, ameliyata alındı.

Olay, sabah 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1949 Sokak'ta meydana geldi. Mahalleyi besleyen trafodaki arıza nedeniyle bakım yapan İbrahim Bölge ve Ahmet Yılmaz, oluşan ark sebebiyle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğu belirlenen Ahmet Yılmaz'a olay yerinde müdahale ederken, arkadaşı İbrahim Bölge'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Ahmet Yılmaz, acil servisteki tedavisinin ardından ameliyata alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, İbrahim Bölge'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çevresinde çok sevilen birisi olarak bilinen Bölge'nin, 7 yıl önce aynı kurumdan emekli olduğu, ancak müdürlerinin ısrarı üzerine çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Biri kız olmak üzere iki çocuğu bulunan Bölge'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Meydan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Ahmet Yılmaz, Muratpaşa, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü
Diyanet İşleri Başkanı, namaz kılan insanın kötülük yapmayacağını, hak yemeyeceğini ifade etti Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Son Dakika: Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
12:45 Haftanın en şık ünlüsü sizce kim?
12:39 Mustafa Keser iki yıl aradan sonra İzmirlilerle buluşacak
12:35 Muhterem Nur'un bilinci kapandı
11:51 Yoğun bakımda yatan Muhterem Nur'un bilinci kapandı
11:43 Deha Bilimlier: Demet Akalın'la barıştık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 13:00:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]