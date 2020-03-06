Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı (2)

6 saat önce

'BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'Antalya'da, trafo bakımı sırasında akıma kapılan İbrahim Bölge'nin hayatını kaybettiği, Ahmet Yılmaz'ın ağır yaralandığı olayla ilgili bölge sakinleri gördüklerini anlattı.

Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]

'BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE UYANDIK 'Antalya'da, trafo bakımı sırasında akıma kapılan İbrahim Bölge'nin hayatını kaybettiği, Ahmet Yılmaz'ın ağır yaralandığı olayla ilgili bölge sakinleri gördüklerini anlattı. Mahalledeki bir sitede oturan Banu Bora, sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandığını söyledi. Olayın şokunu üzerinden atamadığını kaydeden Bora, "Büyük bir gürültü ile uyandım. Gelen patlama sesinin ne olduğu merak edip aşağıya baktık, trafodan sesler geliyordu. Daha sonrasında ise ambulans ve polisler geldi. Bir süre sonra ise 1 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin de yaralı olduğunu duyduk. Çok üzgünüm" dedi.


Ahmet Yılmaz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:12 Kaynak: DHA
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