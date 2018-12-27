Son Dakika Haberleri: Trafo Bomba Gibi Patladı, Antakya Elektriksiz Kaldı

Trafo Bomba Gibi Patladı, Antakya Elektriksiz Kaldı

5 dakika önce

Trafo bomba gibi patladı, Antakya elektriksiz kaldıHATAY - Hatay'da enerji dağıtım trafosunda patlama meydana geldi.

Trafo bomba gibi patladı, Antakya elektriksiz kaldı

HATAY - Hatay'da enerji dağıtım trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye bir süre enerji verilemedi.
Patlama merkez ilçe Antakya'nın Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan TEDAŞ enerji trafolarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak meydana gelen enerji dağıtım trafoları büyük bir gürültüyle patladı. Arka arkaya iki patlamayla aydınlanan cadde daha sonra karanlığa teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine büyükşehir belediyesi itfaiyesi ve TEDAŞ ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alanda önlem alırken, TEDAŞ ekipleri de uzun süren müdahalelerin sonucunda trafolarda oluşan kaçağı engelledi.
Kentin birçok noktasında yaşanan elektrik kesintisi, trafolara yeniden enerji verilmesiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:42 Kaynak: İHA

Antakya, 3. Sayfa
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