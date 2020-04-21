Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde elektrik trafosundan hırsızlık girişiminde bulan iki kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.45 sıralarında Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin planlı önleyici kolluk faaliyeti esnasında aldığı ihbar üzerine Yağmurlu köyünde elektrik trafosunda hırsızlığa teşebbüs eden S.D. (18) ve E. K. (31) isimli iki şüpheli suç üstü yakalandı.



Hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen S.D., Korana virüs (Covid-19) kapsamında sokağa çıkması yasak olmasına rağmen sokağa çıktığından, E.K.'nın ise Korona virüs (Covıd-19) kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadığından 5326 Sayılı Kabahatler Kanu kapsamında 392'şer TL idari yaptırım da uygulandı.



Tavşanlı İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan S.D. ve E.K. Tavşanlı Adliyesine sevk edildi. Her iki şüpheliye de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri alındı. - KÜTAHYA