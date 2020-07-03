Trafo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tarlada bulunan trafolardaki bakır teli ve trafo yağını çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Tabaklar Mahallesinde bulunan bir çiftçiye ait tarladaki trafodan 20 metre uzunluğundaki bakır tel ve trafo yağının çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarmanın başlattığı operasyon kapsamında Emirdağ- Çifteler karayolunda durdurulan araç içerisinde bulunan G.K. ve B.K. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve olay mahallinin çevresinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde; muhtelif uzunlukta siyah renkli elektronik kablosu, bakır kablo, 1 adet demir kesme makası, 1 adet pense, 1 çift iş eldiveni, 1 adet düz tornavida ve 1 adet boru anahtarı tespit edildi.



Şüpheliler G.K. ve B.K. alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR