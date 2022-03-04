Trafo hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Trafo hırsızları yakalandı

04.03.2022 14:16
Trafo hırsızları yakalandı

Nevşehir'de 5 ayrı trafodan bakır kablo çalan hırsızlar yakalandı.

Nevşehir'de 5 ayrı trafodan bakır kablo çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez ve Çakıllı köylerinde meydana gelen 5 ayrı trafodan hırsızlık olayı gerçekleşti. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızların kimliklerini kısa sürede belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda trafodan bakır kablo çalınması olayına karışan, M.S., M.E., İ.Ö., E.Ö. ve İ,Ç. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı.

Şüphelilerden M.S., M.E., ve İ.Ö. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

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Derinkuyu, Suvermez, Hisarcık, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafo hırsızları yakalandı - Son Dakika


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