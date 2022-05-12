Trafo hırsızlığı zanlıları, yaralanan arkadaşlarının ifadesiyle yakalandı - Son Dakika
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Trafo hırsızlığı zanlıları, yaralanan arkadaşlarının ifadesiyle yakalandı

12.05.2022 16:52

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafodan hırsızlık yapan şüpheliler, elektrik çarpması sonucu yaralanan arkadaşlarının ifadesi sonucu yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafodan hırsızlık yapan şüpheliler, elektrik çarpması sonucu yaralanan arkadaşlarının ifadesi sonucu yakalandı.

15 Nisan'da 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir otelin yanında bulunan trafoda elektrik çarpması sonucu yaralanan A.Ş. (19), ihbar sonucu giden sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafoda yapılan incelemede, şalterler, röleler, sigortalar ile bakır yüksek gerilim kablolarının çalındığı, A.Ş'nin de bu sırada elektrik çarpması sonucu yaralandığı belirlendi.

Hastanede iki eli ile bir ayağı kesilen A.Ş'nin tedavisinin ardından ifadesine başvuran polis, hırsızlığı F.Ş. (25), S.K. (22) ve D.C. (36) ile yaptıklarını ortaya çıkardı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Ş. ve S.K'yi "Taksirle yaralama, mala zarar verme, iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına aldı. D.C'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

A.Ş'nin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Trafo hırsızlığı zanlıları, yaralanan arkadaşlarının ifadesiyle yakalandı
Trafo hırsızlığı zanlıları, yaralanan arkadaşlarının ifadesiyle yakalandı
Trafo hırsızlığı zanlıları, yaralanan arkadaşlarının ifadesiyle yakalandı
Trafo hırsızlığı zanlıları, yaralanan arkadaşlarının ifadesiyle yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafo hırsızlığı zanlıları, yaralanan arkadaşlarının ifadesiyle yakalandı - Son Dakika


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