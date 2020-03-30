Son Dakika › Güncel › Trafo kabloları çalındı, evden çıkamayanlar elektriksiz kaldı - Son Dakika
Trafo kabloları çalındı, evden çıkamayanlar elektriksiz kaldı
6 saat önce
MERSİN'de, bir trafonun kablolarını çalan hırsızlar, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları elektriksiz bıraktı.
MERSİN'de, bir trafonun kablolarını çalan hırsızlar, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları elektriksiz bıraktı.
Olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi Ulumeres mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar, yüzlerce evin elektriğini sağlayan bir trafonun kablosunu çaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, elektriksiz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 50 metre kablonun çalındığını tespit etti. Çamlıyayla Arıza Bakım Onarım ekipleri, çalınan kabloların yerine yeni kablo çekti.Kablo hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:31 Kaynak: DHA
Son Dakika İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ VERENLERE 2 AY EV HAPSİ