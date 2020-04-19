Trafo merkezi alev alev yandı - Son Dakika

Trafo merkezi alev alev yandı
6 saat önce
Trafo merkezi alev alev yandı Maltepe'de bir mahallede bulunan trafo merkezi patlama sonrası alev alev yandı.
Trafo merkezi alev alev yandı
İSTANBUL - Maltepe'de bir mahallede bulunan trafo merkezi patlama sonrası alev alev yandı. Trafodan yükselen alevler, mahallede korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 21: 45 sıralarında Cevizli Mahallesi bulunan Mahallenin elektrik trafosunda çıktı. Trafodan patlama sesinden sonra alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası mahalle karanlığa gömüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Mahalleye elektriğin verilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 10:34 Kaynak: İHA
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