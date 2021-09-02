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Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek - Son Dakika

Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek

02.09.2021 13:49

İSKİ, Pazar günü Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma nedeniyle 8 ilçeye su verilemeyecek. Su alamayacak bölgeler; Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler olarak belirlendi.

İSKİ, İstanbul'da pazar günü TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle 8 ilçede 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada,"TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle:

- Kağıthane: Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri

- Beyoğlu: Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri

- Şişli: 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri

- Gaziosmanpaşa: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri

- Eyüpsultan: Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri,

- Bayrampaşa: Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri

- Sultangazi: 50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri

- Esenler: Askeri Bölge, Havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri

Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek

Kağıthane, Türkiye, Trafo, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek - Son Dakika


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