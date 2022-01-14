Trafo merkezine kablo hırsızlığı için girdi; akıma kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika

BALIKESİR'de şüpheliler O.E. (22), M.S. (17), A.Ç. (22) ve B.K. (21), kablo hırsızlığı amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kontrol Şefliği'ne ait trafo merkezine girdi. Şüphelilerden O.E. akıma kapılarak ağır yaralanırken, kaçan 3 şüpheli jandarma tarafından aranıyor.

Balıkesir'de gece yarısı TCDD'ye ait trafo merkezine hırsızlık amacıyla giren şüpheli O.E., M.S., A.Ç. ve B.K., yüksek gerilim bulunan bakır kabloları kesmeye başladı. Şüphelilerden 3'ü kablo dolu çuvalları taşırken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. O.E. ise, kablo keserken yüksek gerilime kapıldı. Elektrik akımına kapılan kişi, arkadaşları tarafından olay yerinden götürüldü.

TCDD Kontrol Şefliği'ne ait trafo merkezine yaşanan arıza nedeniyle gelen teknisyenler, kabloların kesik olduğunu gördü ve durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde incelemede bulunan Jandarma JASAT ), elektrik akımına kapılarak yaralanan O.E.'nin İzmir 'de bir hastaneye götürüldüğünü tespit etti. Yaralı O.E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.