Trafo patladı: 1 yaralı

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde patlayan trafoyu onarmaya çalışan işçi, meydana gelen ikinci patlamada ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim
Mahallesindeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi.
Elektrik arıza ekiplerinden Hasan Bilen, trafodaki arızayı gidermeye çalıştığı sırada ikinci patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan Bilen, 112 Acil Servis
ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN