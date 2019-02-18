Trafo Patladı
21 dakika önce
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin en işlek caddesindeki elektrik trafosundan önce dumanlar yükseldi, ardından patlama sesleri yankılandı.
Muğla
'nın merkez ilçesi Menteşe
'nin en işlek caddesindeki elektrik trafosundan önce dumanlar yükseldi, ardından patlama sesleri yankılandı.
Menteşe'deki Zihni Derin İş merkezinin köşesinde bulunan elektrik trafosu caddenin en işlek olduğu bir durumda dumanlar yükseldi. Araç
trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerindeki trafodan çıkan simsiyah dumanların ardından alev kıvılcımları ile birlikte patlama sesi duyuldu.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye
Grup amirliği ekipleri ve elektrik dağım şirketi sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketi elektrikleri kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan trafoyu söndürdü. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:01 Kaynak: İHA
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