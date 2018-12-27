Son Dakika Haberleri: Trafo Patladı, Antakya Elektriksiz Kaldı

Trafo Patladı, Antakya Elektriksiz Kaldı

1 saat önce

Hatay'da enerji dağıtım trafosunda patlama meydana geldi.

Hatay'da enerji dağıtım trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye bir süre enerji verilemedi. Patlama merkez ilçe Antakya'nın Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan TEDAŞ enerji trafolarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak meydana gelen enerji dağıtım trafoları büyük bir gürültüyle patladı. Arka arkaya iki patlamayla aydınlanan cadde daha sonra karanlığa teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine büyükşehir belediyesi itfaiyesi ve TEDAŞ ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alanda önlem alırken, TEDAŞ ekipleri de uzun süren müdahalelerin sonucunda trafolarda oluşan kaçağı engelledi. Kentin birçok noktasında yaşanan elektrik kesintisi, trafolara yeniden enerji verilmesiyle son buldu.

(Mehmet Bayrak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:21 Kaynak: İHA

Hatay, Antakya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı Bakan Berat Albayrak, CHP'li Aykut Erdoğdu'ya Karşı Açtığı Tazminat Davasını Kazandı

Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 00:25:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafo Patladı, Antakya Elektriksiz Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]