TRAFO VE AKÜ HIRSIZLIĞINA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

DENİZLİ'de elektrik direğinden trafo ve bir evden akü çaldıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki bir elektrik direğinden trafo ve Honaz ilçesinde bir evden 2 akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen JASAT, şüphelilerin Selahattin T. (28), Aysun S. (31), Yılmaz Ç. (46) ve Hüseyin K. (33) olduğunu tespit etti. JASAT, Merkezefendi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.