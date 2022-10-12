TRAFO YANDI, MAHALLE ELEKTRİKSİZ KALDI - Son Dakika
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TRAFO YANDI, MAHALLE ELEKTRİKSİZ KALDI

12.10.2022 17:58

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde patlayan trafo paniğe neden oldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde patlayan trafo paniğe neden oldu. Yangın söndürülürken, mahalle elektriksiz kaldı.

Olay, Müftü Mahallesi Çamlık Sokak'taki trafoda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle trafoda yangın çıktı. Trafoda patlamalar meydana gelirken, sesleri duyan vatandaşlar panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi görevlileri geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları trafodaki elektriği kesti. İtfaiye ekipleri ise elektrik kesildikten sonra yangına müdahale edebildi. Yangın sonrasında trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Vatandaşların panik yaşadığı ve sokağın dumanla dolduğu olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ereğli, Müftü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAFO YANDI, MAHALLE ELEKTRİKSİZ KALDI - Son Dakika

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