Son Dakika Haberleri: Trafo yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trafo yangını korkuttu

5 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir trafoda çıkan yangın korkuttu.

Trafo yangını korkuttu, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir trafoda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde bulunan bir elektrik trafosunda aşırı ısınmadan dolayı patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonrası trafoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından elektrik akımı kesilerek alevlere müdahale edildi. Yangının söndürülmesi sonrasında zarar gören trafo, görevliler tarafından değiştirildi. Yaşanan patlama ve çıkan yangından dolayı kesilen elektrik akımları trafonun değiştirilmesi sonrasında yeniden verildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:33 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı Denizde 12 saat sonra sağ olarak bulundu, eve gelince babasının ölüm haberini aldı Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye gitti, 3 gün sonra yaşamını yitirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:00:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafo yangını korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]