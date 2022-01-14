Edirne'de bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barutluk Mahallesi Fırınlarsırtı TOKİ Konutları 3. etaptaki trafodan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, trafodaki yangını söndürdü.
TREDAŞ ekipleri, toplu konutlara yeniden elektrik verilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Trafo yangını nedeniyle toplu konutların bir bölümünün elektriği kesildi - Son Dakika