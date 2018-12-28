Trafo Yangını Vatandaşları Sokağa Döktü

Trafo yangını vatandaşları sokağa döktü Trafodaki patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Trafonun yenilenmesinin ardından bölgeye elektrik verildiANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde patlama sesinin ardından yanmaya başlayan elektrik trafo ve panosu...

Trafo yangını vatandaşları sokağa döktü

Trafodaki patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Trafonun yenilenmesinin ardından bölgeye elektrik verildi



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde patlama sesinin ardından yanmaya başlayan elektrik trafo ve panosu mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Patlamalarla birlikte sokağa çıkan vatandaşlar, itfaiye ve elektrik firması yetkilileri çalışmalarını bitirinceye kadar sokakta bekledi.

Manavgat Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi 6558 Sokak girişinde bulunan elektrik trafosu ve panosunda meydana gelen patlama ve yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Patlamalarla birlikte Manavgat Adliyesinden itibaren Hasan Fehmi Boztepe Caddesi ve Kavaklı Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanırken patlama sesini duyan vatandaşlar da sokağa çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, önlem alarak trafonun yakınından geçen yolları araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale etmeye çalıştı. Trafoda sık sık küçük patlamaların olması itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırırken, trafo ve panoda bulunan tüm ekipmanlar kullanılamaz hale geldi.

Trafonun yanında bulunan binanın sahibi Mustafa ve Şeneser Yürür, trafo ve panonun kendi tapulu arsaları içerisinde yer aldığını belirterek "Trafo adeta evimizin içerisinde. Her patlamada en küçük bir kıvılcımda evdekiler korkuyla yerinden fırlıyor. Korku içerisinde yaşamak istemiyoruz. Trafonun farklı bir noktaya taşınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bazı mahalle sakini de patlama sırasında evlerinde bulunan elektronik eşyaların zarar gördüğünü iddia etti. Sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ve elektrik firması ekiplerinin çalışmalarını bitirmelerinin ardından evlerine döndü. Gecenin ilerleyen saatlerinde trafo ve panonun yenilenmesinin ardından bölgeye enerji verildi.

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