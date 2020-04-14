Trafo yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı polisi alarma geçirdi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere kapatılan parkta bulunan trafonun yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı ve kemer polisi alarma geçirdi. Polis, bırakılan malzemeleri incelenmek üzere polis merkezine götürdü. Çorlu Belediyesi'nin Omurtak Caddesi üzerinde içinde kafelerin bulunduğu park, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Kafede çalışanların işyerini kontrole geldikleri sırada trafo yanında bir cep telefonu, ayakkabı ve kemer görmeleri üzerine durumu polise bildirdi. Parka gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatıp inceleme yaptı. Polis, cep telefonu, ayakkabı ve kemeri, incelemek üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.