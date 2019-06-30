Son Dakika Haberleri: Trafoda akıma kapılan kuşlar tarlanın yanmasına sebep oldu
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Trafoda akıma kapılan kuşlar tarlanın yanmasına sebep oldu

51 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde trafoya konan kuşların akıma kapılıp araziye düşmesiyle çıktığı tahmin edilen yangında bezelye ekili tarla yandı.

Trafoda akıma kapılan kuşlar tarlanın yanmasına sebep oldu, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde trafoya konan kuşların akıma kapılıp araziye düşmesiyle çıktığı tahmin edilen yangında bezelye ekili tarla yandı.

Yangın, Kulu'nun Bahadırlı Mahallesi Hadım Koruözü mevkisinde bulunan Celil Yıldız'a ait bezelye ekili arazide çıktı. Kuşların tarla kenarında bulunan trafoda akıma kapılarak yanıp düşerek otları tutuşturmasıyla başladığı tahmin edilen yangın, havanın da rüzgarlı olmasıyla bir anda büyüdü. Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangına iş makineleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 39 dekarlık alanda ekili bezelye yandı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
Konya, Kulu, 3. Sayfa
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