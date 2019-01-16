Son Dakika Haberleri: Trafoda Akıma Kapılan Şüpheli Öldü

Trafoda Akıma Kapılan Şüpheli Öldü

10 dakika önce

Kayseri'de hırsızlık için trafoya girdikleri öne sürülen 2 şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı.

Trafoda Akıma Kapılan Şüpheli Öldü, System.String[]
Kayseri'de hırsızlık için trafoya girdikleri öne sürülen 2 şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı.

Zümrüt Mahallesi'ndeki trafodan hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen Mahmut Kurt ile E.K. akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan E.K. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, olay nedeniyle bölgenin bazı kesimlerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:12 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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