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Trafoda akıma kapılıp öldü - Son Dakika

Trafoda akıma kapılıp öldü

22.11.2021 12:26
Trafoda akıma kapılıp öldü

DİYARBAKIR'da yüksek gerilim trafosuna giren kişi, elektrik akımına kapılarak öldü.

DİYARBAKIR'da yüksek gerilim trafosuna giren kişi, elektrik akımına kapılarak öldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek gerilim trafosunda meydana gelen patlama sonrası açık olan kapıdan içeride hareketsiz yatan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafoya gelen elektrik kesildi, sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayın kişinin elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiğini belirledi.Ölen kişinin cenazesi, kimliğinin tespiti için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Trafoda akıma kapılıp öldü

Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafoda akıma kapılıp öldü - Son Dakika


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